Над промзоной в Нижегородской области отразили налет беспилотников

Утром над промышленной зоной одного из округов Нижегородской области были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, атака была предотвращена, и предварительно последствий не зафиксировано.

Министерство обороны России уточнило, что в период с 08:00 до 08:30 мск российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников самолетного типа. Помимо Нижегородской области, дроны также были сбиты над Курской (три БПЛА) и Рязанской (один БПЛА) областями.

В связи с угрозой атаки в Нижнем Новгороде временно приостановил работу международный аэропорт «Стригино». Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.