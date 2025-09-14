ПНППК ликвидирует дочернюю IT-компанию

Пермское ООО «Гетробот» находится в процессе ликвидации. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в «СПАРК-Интерфакс». Датой ликвидации значится 21 августа 2026 года. Основным учредителем компании является ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) — ей принадлежит 49,5% долей «Гетробота». Оставшиеся доли распределились между предпринимателями Михаилом Мерзляковым (48%), Максимом Антиповым (2%) и Анжеликой Антиповой (0,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Гетробот» было зарегистрировано в апреле 2019 года. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, а также производством подшипников, двигателей и турбин, прочего электрического оборудования. Руководителем выступает Оксана Гашкова. Выручка за 2024 год составила 66 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. Контролируется Алексеем Андреевым.