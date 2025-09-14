Выстрел в «культуру отмены»

Кумир консервативной молодежи в США Чарли Кирк после его убийства превращается в американскую икону борьбы против политики инклюзивности.

Убийство Мартина Лютера Кинга привело к появлению «культуры отмены». После гибели Чарли Кирка эта культура находится на грани «отмены» сама

Фото: Из личного архива Екатерины Мур Убийство Мартина Лютера Кинга привело к появлению «культуры отмены». После гибели Чарли Кирка эта культура находится на грани «отмены» сама

Как выясняется, убийца Тейлор Робинсон глубоко проникся левой идеологией. Он жил с соседом-трансгендером («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), а на пулях, предназначенных Кирку, были выгравированы фразы, отсылающие к сексуальным меньшинствам.

Так в «культурной войне» либералов и консерваторов разразился идеальный шторм. Если раньше всех «отменяли» либералы, то теперь они сами подвергаются гонениям.

А ведь концепция инклюзивности, которая доминировала в США в последние десятилетия, начиналась в середине XX века с благородной борьбы за гражданские права афроамериканцев.

Лидер движения Мартин Лютер Кинг выступал за ненасильственное сопротивление. Под давлением его сторонников сегрегация в США стала уходить. В 1960-х годах были приняты федеральные законы, запрещающие расовую дискриминацию (1964 год) и дискриминацию на выборах (1965 год).

Убийство Кинга в 1968 году стало поворотным моментом. Для многих оно показало, что мирный путь не работает, это привело к росту популярности радикальных движений, таких как «Черная сила» и «Партия черных пантер».

Движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году, является их идейным наследником.

С 1970-х годов в университетах, правительстве, корпорациях в США начали внедряться программы «позитивной дискриминации», а в 2010-х в анкетах на работу и к врачу стали появляться вопросы о расе и сексуальной ориентации.

В деловую переписку вошла практика использования гендерных местоимений.

Катализатором процесса продвижения инклюзивности стало попавшее в сеть видео жестокого задержания и гибели афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. Смерть Флойда дала новый импульс «культуре отмены». Активисты требовали увольнения людей, заподозренных в расизме, сносили памятники историческим личностям, требовали изменений в продвижении брендов, а тех, кто не подчинялся, «отменяли». Также набирало обороты движение за реформу полиции и системы залога, которая, по мнению активистов, «криминализировала» бедность.

Реформа правосудия во многих штатах привела к тому, что преступники нередко оставались на свободе или сразу же отпускались после задержания.

Так, студентку Линкен Райли в Джорджии при попытке изнасилования жестоко убил нелегальный иммигрант, который был ранее задержан, но отпущен в Нью-Йорке. Убийца украинской беженки Ирины Заруцкой — бездомный афроамериканец с 14 приводами. Отпущенный либеральным судьей под честное слово, он на глазах у пассажиров поезда зарезал девушку перочинным ножом. Последние посты и выступления Чарли Кирка были посвящены именно произошедшему с Заруцкой. Он обвинял либералов и СМИ в замалчивании проблемы этнической преступности в отношении белых. Убийство самого Кирка, вероятно, стало для консерваторов последней каплей.

Хотя Мартин Лютер Кинг и Чарли Кирк боролись за разные идеалы, между этими политическими убийствами есть нечто общее — они стали поворотным моментом в истории США. Если убийство Кинга привело к появлению «культуры отмены», то сейчас эта культура находится на грани «отмены» сама.

Екатерина Мур