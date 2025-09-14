В Татарстане стартовали выборы раиса республики и муниципальных депутатов

В Татарстане начались выборы главы республики и муниципальных депутатов. Сегодня, 14 сентября, жители региона выбирают раиса и депутата Госсовета по Мелекесскому округу, а также более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане начались выборы главы республики и муниципальных депутатов

Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. В республике открыто более 2,7 тыс. участков, включая 2710 постоянных и 42 временных. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что все службы работают в штатном режиме, инцидентов за первый несколько часов голосования не зафиксировано.

Среди уже проголосовавших — председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие.

В выборах главы Татарстана участвуют четыре кандидата: Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Руслан Юсупов от ЛДПР. На выборах муниципальных депутатов зарегистрировано более 11 тыс. кандидатов.

Влас Северин