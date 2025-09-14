Следующие через Ставрополье поезда задерживаются из-за взрыва на путях

Два поезда, следующих через Ставропольский край, задерживаются из-за взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поезда №566 «Минеральные Воды — Москва» и №143 «Москва — Кисловодск» задерживаются в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области.

Вечером 13 сентября на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях.

Мария Иванова