В Ярославле в ресторане «Вкусно — и точка» произошел пожар

В Ярославле рано утром 14 сентября в здании № 105 на Московском проспекте произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. По этом адресу расположен ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка».

По данным спасателей, сообщение о возгорании в административном здании поступило в 5:45. В тушении принимали участие 22 человека личного состава и четыре единицы техники. К 6:40 пожар был ликвидирован.

«В результате пожара повреждено помещение теплоузла на S=5 кв. м, закопчены стены и потолок по всей площади. Пострадавших нет»,— рассказали в МЧС.

Алла Чижова