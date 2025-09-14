В Казани за сутки произошло 119 ДТП, пострадали два человека

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 119 аварий. В двух авариях пострадали 2 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники ГИБДД оформили 58 случаев через центры обработки ДТП и 19 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без прав. К административной ответственности привлечены 4 мотоциклиста, 2 велосипедиста и 1 пользователь электросамоката за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 11 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин