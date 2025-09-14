Пермский музыкант задолжал 2,2 млн руб. предпринимательнице из Кемерово

Арбитражный суд Пермского края вернул предпринимательнице из Кемеровской области Наталье Пономаренко иск к пермскому музыканту Андрею Ширману (DJ Smash). Бизнесмен задолжал, по мнению истца, 2, 2 млн руб. предварительной оплаты в рамках соглашения от марта 2025 года, а также 37 тыс. руб. процентов за пользованием чужими средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Иск в краевой арбитраж поступил в начале сентября, но был возвращен – инстанция посчитала, что заявитель нарушила принцип подсудности, а само заявление должно быть передано в арбитражный суд Москвы.

ИП Наталья Пономаренко, согласно сервису rusprofile, занимается организацией общественного питания, является 100% владельцем ООО «Сибирячка Плюс» (Кемеровская область).

Господин Ширман, помимо деятельности артиста, владеет долями в нескольких ресторанных проектах Москвы.