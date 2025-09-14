США провели переговоры с талибами

США провели переговоры с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с 2021 года, по поводу освобождения американских заложников, передает Reuters.

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента по делам освобождения заложников Адам Белер и бывший спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад. Сторону Афганистана представлял министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.

МИД Афганистана сообщил, что обе стороны продолжат переговоры, «особенно в отношении граждан, находящихся в заключении в странах друг друга». Белый дом и Госдеп США пока не давали комментарии.

Источник Reuters сказал, что власти США разочарованы медленными темпами выполнения обязательств талибов в области прав человека. Белый дом считает, что это омрачает перспективы заключения сделки по полезным ископаемым.