Госдума готовит законопроект о госпитальных школах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что нижняя палата парламента совместно с Минздравом и Минпросвещения говорит законопроект о госпитальных школах.

«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые "госпитальные школы". Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность»,— сказала госпожа Буцкая «РИА Новости».

Как пояснила депутат, госпитальные школы предназначены для детей, которые находятся в больнице более 21 дня. Она также сказала, что ежегодно через больницы в России проходят 6 млн детей, из них примерно 400 тыс. находятся на лечении свыше 21 дня.