При столкновении трех машин на трассе М-11 погибли два человека

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись «КамАЗ», «МАЗ» и BMW. В результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали.

Как сообщило управление Госавтоинспекции по региону, ДТП произошло примерно в 18:40 мск на 450 км трассы М-11. Водитель, управлявший «КамАЗом», столкнулся с машиной марки BMW, а затем — с автомобилем «МАЗ». В результате удара BMW наехала на металлическое ограждение.

Пассажир BMW погиб на месте ДТП, водитель «КамАЗа» — в машине скорой помощи. Госпитализированы водитель BMW, а также водитель и пассажир «МАЗа».