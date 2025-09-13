К третьему дню выборов губернатора Ленобласти проголосовало почти 47% избирателей

Избирательная комиссия Ленобласти подвела итоги второго дня голосования на выборах губернатора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

региона. Всего 13 сентября проголосовало почти 669,3 тыс. избирателей, явка составила 46,8%.

Днем действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал на УИК N 131 в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти, отметив, что для ленинградцев выборы должны стать праздником, как это было во времена, когда глава 47-го региона был молодым. Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, подводя итоги дня, заметил, что выборы – это не только праздник, но и большая ответственность.

Господин Лебединский сообщил только об одном обращении от граждан за этот день. Жительница Мурино написала жалобу, что от ее дома до участка голосования идти 7-10 минут, что она считает слишком большим расстоянием.

Глава областного избиркома также проинформировал, что в детском игровом голосовании «Выбирай-Ка», которую Ленобласть провела впервые на текущих выборах, проголосовало более 1,1 тыс. маленьких ленинградцев. «Проект удался... Думаю, это станет хорошей ленинградской традицией», – прокомментировал господин Лебединский. Он добавил, что итоги «детских выборов» будут подведены завтра или послезавтра.

Он также перечислил самые яркие моменты голосования за день. В Выборге на избирательный участок пришел рыцарь. Возникли сложности с прохождением избирателя в доспехах через рамку металлоискателя, но полиция пропустила его, после того как средневековый воин оставил на входе меч. Таким оригинальным способом проявил себя на выборах реконструктор Выборгского замка Сергей Маркелов, уточнили в Леноблизбиркоме. «У нас пришли и белки, и волки, и медведи, но они были с паспортами и смогли проголосовать»,– подчеркнул Михаил Лебединский. Он напомнил: ранее Леноблизбирком уже пояснял, что избиратели в костюмах животных могут реализовать свое избирательное право при наличии паспорта, подтверждающего прописку в Ленобласти.

Александра Тен