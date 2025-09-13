«Краснодар» победил «Акрон» в матче РПЛ

В субботу, 13 сентября, в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/2026 «Краснодар» принимал тольяттинский «Акрон». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Краснодара» отличились Виктор Са и Никита Кривцов. У гостей с пенальти забил Артем Дзюба.

После восьми матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Акрон», находится на 14-й позиции с шестью баллами.

Андрей Сазонов