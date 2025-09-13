В ДТП в Татарстане погиб полуторагодовалый ребенок

В Тукаевском районе Татарстана в результате ДТП погиб полуторагодовалый ребенок. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в результате ДТП погиб полуторогодовалый ребенок

Фото: Прокуратура Республики Татарстан В Татарстане в результате ДТП погиб полуторогодовалый ребенок

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

ДТП произошло около 17:30 на 1024 км трассы М-12. водитель автомобиля Opel не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил наезд на опору освещения.

В результате аварии пострадали водитель, женщина-пассажир и полуторагодовалая девочка. Все они были доставлены в медучреждение на попутных автомобилях, однако ребенок скончался от полученных травм.

Прокуратура начала процессуальную проверку для установления причин произошедшего и соблюдения требований безопасности дорожного движения. Ход расследования взят на особый контроль.

Влас Северин