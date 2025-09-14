Каждый четвертый ижевчанин против штрафов и увольнений за флирт на рабочем месте

40% ижевчан против штрафов и увольнений за флирт на работе. Еще 39% респондентов затруднились дать однозначную оценку. 21% горожан за наказание «допускающих подобные вольности» сотрудников. Такие данные опроса приводит сервис SuperJob.

В начале сентября с предложением наказывать граждан за флирт с коллегами выступил депутат Брянской областной думы, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Об этом пишет «Лента.ру». В перечне наказаний, предложенных народным избранником, — штрафы, выговоры и увольнение.

Ижевчане при оценке инициативы указывали среди прочего на отсутствие строгих критериев определения флирта и на то, что решение об измене является «личным делом сотрудника и работодателя не касается».

В сервисе указывают, что сопротивление предложению депутата увеличивается вместе с возрастом опрошенных горожан. Если среди молодежи до 35 лет против наказания за флирт 32% респондентов, то среди тех, кто старше 45 лет, доля несогласных возрастает до 47%.

Среди мужчин противников идеи почти в два раза больше, чем среди женщин — 50 и 29% соответственно. «Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины»,— резюмировали исследователи.