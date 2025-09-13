В Казани и еще трех городах биометрией оплатили свыше 1 млн поездок в метро

В Казани и еще трех крупных городах России более 1 млн поездок в метро было оплачено с помощью биометрии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минтранса РФ.

С начала 2024 года биометрическая оплата стала доступной для пассажиров метрополитенов Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. В этих городах установлено более 100 специальных платежных терминалов.

Наибольшую популярность новая технология приобрела среди жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В ближайшее время планируется внедрение биометрической оплаты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Влас Северин