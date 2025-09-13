Татарстан вошел в число регионов с наименьшим числом отказов по автокредитам

Республика Татарстан в августе 2025 года продемонстрировала одну из самых низких долей отказов по заявкам на автокредиты среди регионов-лидеров — 71,0%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также с Татарстаном в списке регионов с наименьшим уровнем отказов включены Санкт-Петербург (72,1%), Нижегородская (72,2%), Самарская (72,3%) и Воронежская (72,5%) области, а также Москва (73,8%).

В целом по России доля отказов в августе составила 77,0%. Этот показатель снижается пятый месяц подряд и достиг минимальных значений с начала года. Наибольшие доли отказов в августе 2025 года были отмечены в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях, а также в Краснодарском крае (79,3%).

Как пояснили эксперты, снижение отказов связано со снижением ключевой ставки и адаптацией банков к новой конъюнктуре рынка.

«Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры. В результате доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

