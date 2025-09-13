Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силы ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ за день

Средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Еще семь дронов сбито над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были перехвачены с 10:00 до 18:00 мск. Еще шесть беспилотников было сбито над Белгородской областью утром.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал 13 сентября о девяти пострадавших в результате ударов ВСУ. Среди них жители Белгорода. По словам главы региона, массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день.

Глава Крыма Сергей Аксенов ситуацию не комментировал.

Новости компаний Все