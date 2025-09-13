Силы ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами РФ за день

Средства ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Еще семь дронов сбито над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были перехвачены с 10:00 до 18:00 мск. Еще шесть беспилотников было сбито над Белгородской областью утром.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал 13 сентября о девяти пострадавших в результате ударов ВСУ. Среди них жители Белгорода. По словам главы региона, массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день.

Глава Крыма Сергей Аксенов ситуацию не комментировал.