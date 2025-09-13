14 сентября в Татарстане ожидаются заморозки и туманы

В воскресенье, 14 сентября, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и утром местами возможны туманы, а также заморозки в воздухе и на почве до 2 градусов.

В среднем по республике температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем прогреется до показателей от +14 до +19 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +4 до +6 градусов, в низинах — от +1 до +3 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет от +17 до +19 градусов.

Влас Северин