Более 100 тыс. человек вышли на митинг против нелегальной миграции в Лондоне

На Трафальгарской площади в Лондоне проходит митинг сторонников правых сил под названием «Объединим королевство» (Unite the Kingdom). По данным полиции, в шествиях приняли участие около 110 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters.

На нескольких полицейских было совершено нападение, из-за чего были направлены дополнительные силы. Задействовано более 1,6 тыс. правоохранителей. Демонстранты бросают в сотрудников конной полиции петарды.

Организатором манифестаций выступил правый активист Томми Робинсон. Акция началась на площади Рассел-сквер, оттуда участники направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Митингующие несут флаги Великобритании, Англии и Израиля.

На некоторых собравшихся кепки MAGA, которые носят сторонники президента США Дональда Трампа. Демонстранты скандируют лозунги с критикой премьер-министра Британии Кира Стармера. В частности, участники акции недовольны миграционной политикой правительства.