Аэропорт Люблина закрыт из-за операции польских ВВС

Аэропорт в Люблине и территория вокруг него закрыты для полетов. Это связано с «действиями военной авиации», сообщила пресс-служба Польского агентства воздушного транспорта в соцсети X. Представитель аэропорта Люблина сообщил агентству PAP, что территория над аэропортом закрыта до 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Премьер-министр Польши Дональд Туск позже уточнил, что в небе над Польшей началась воздушная операция польских и союзных ВВС. Господин Туск заявил, что самолеты подняли в воздух из-за «угрозы, которую представляют российские беспилотники», действующие вблизи польской границы. Об этом он написал в соцсети X.

10 сентября несколько беспилотников пересекли границу Польши, несколько из них были сбиты. По данным польской стороны, это были российские БПЛА. Минобороны РФ заявляло, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.