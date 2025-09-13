Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В Раменском муниципальном округе автомобиль Renault столкнулся с грузовиком марки «МАЗ». Машины загорелись, водитель и пассажир легковой машины погибли. Еще один находящийся в автомобиле человек пострадал, его госпитализировали. Об этом сообщили в полиции Московской области.

О состоянии водителя грузовика в ведомстве не рассказали. Столкновение произошло, когда Renault выезжал со второстепенной на главную дорогу. Машины столкнулись 4-м километре Донинского шоссе. Полиция выложила кадры с места аварии: от грузовика осталась обгоревшая кабина, легковое авто сгорело полностью.

В ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.