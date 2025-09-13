В Губахе промпредприятие атаковал вражеский беспилотник

На одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем официальном telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. «На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает», — подчеркнул глава региона.

Напомним, сегодня в связи с фиксацией в соседних регионах инцидентов с участием БПЛА в Пермском крае вводился режим «Беспилотной опасности».