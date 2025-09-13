На Дону независимые наблюдатели предотвращают распространение фейков о выборах

В Ростовской области за два дня голосования не зафиксировано существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом рассказал заместитель председателя общественной палаты региона Александр Нечушкин. Он отметил, что в соцсетях есть определенное количество фейковых сообщений, распространение которых предотвращают в штабе независимого наблюдения.

По словам Александра Нечушкина, хорошо зарекомендовала себя практика привлечения волонтеров в мониторинговом центре для отслеживания информации в социальных сетях и сообщений с избирательных участков. «Это позволило предотвратить распространение фейков и заведомо ложной информации, а также оказать правовую поддержку наблюдателям на УИКах», — подчеркнул замглавы общественной палаты Ростовской области.

На Дону штаб независимого наблюдения за выборами начал работать в первый день голосования. В его составе — 4 тыс. наблюдателей: педагоги и медики, представители общественных объединений и территориального самоуправления, бизнеса и предприятий, участники СВО. Члены штаба ежедневно наблюдают за ходом голосования, оперативно реагируют на поступающие с участков сообщения, обеспечивают открытость и легитимность избирательного процесса в соответствии с требованиями законодательства.

Всего за ходом выборов в регионе следят более 13 тыс. наблюдателей, представляющих общественные организации, кандидатов и политические партии. Большинство избирательных участков оснащены современными системами видеофиксации.

С 12 по 14 сентября жители Ростовской области участвуют в выборах губернатора, а также в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по Орловскому одномандатному избирательному округу №13 и выборах депутатов в девяти муниципалитетах. Помимо традиционных способов голосования, избиратели могут голосовать дистанционно (ДЭГ). Этой возможностью уже воспользовались более 200 тыс. человек.

По итогам двух дней голосования общая явка избирателей на Дону составила 43,75%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 357 720 жителей Ростовской области.

Ефим Мартов