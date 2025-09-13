Дэн Браун открывает «Тайну тайн»

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новый роман впервые за девять лет. Книга получила название «Тайна тайн». Она посвящена приключениям профессора Роберта Лэнгдона, героя и других романов писателя. По сюжету профессор истории искусств и религиозной символики в Гарварде отправляется в Прагу. Герой пытается спасти от некой таинственной организации свою возлюбленную, нейробиолога Кэтрин, которая только что совершила научный прорыв. Книга пока получила мало положительных отзывов критиков.

Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис отмечает, что это не отменяет ее шансов на успех: «Он был популярен в свое время, потому что звезды сошлись, и книга упала на благодатную почву. В произведениях Дэна Брауна ведь много всяких конспирологических теорий. Видимо, в тот момент это так сильно понравилось людям. Но, помимо этого, как мне кажется, у него есть и остальные составляющие успеха, такие как очень сильно закрученный сюжет и симпатичные герои. Во многих книгах происходит действие в разных локациях, в ведущих городах мира: в Риме, в Барселоне, во Флоренции. Поэтому он охватывает еще некие культурологические аспекты жизни людей. Поэтому в этом и был залог успеха.

Пока отзывы на книгу за рубежом не очень хорошие. Но авторов часто ругают, в частности, самого Брауна, но тем не менее продажи у его книг всегда были на высоком уровне. Последний роман, который издавался в России под названием "Происхождение" был продан у нас сотнями тысяч экземпляров. И этот перерыв может повлиять. Потому что когда автор не пишет так долго, все-таки восемь лет — это большой срок, его начинают забывать. Учитывая, сколько событий произошло в нашей стране и вообще во всем мире за последние восемь лет, конечно, автор выходит из информационного поля. Даже поколения сменяются и уходят. И не очень понятно, зайдут сегодня книги Дэна Брауна для молодого поколения. Это сейчас основной вопрос. Мне кажется, могут, но про последнюю книгу не знаю».

Еще до выхода книги, в мае, Netflix рассказал о разработке сериала на основе нового романа Брауна. Шоураннером проекта выступит Карлтон Кьюз. Он известен по сериалам «Остаться в живых», «Лок и ключ» и «Штамм». Об актерах пока ничего не известно.

В прошлых киноадаптациях книг Дэна Брауна «Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно» главную роль профессора Лэнгдона играл Том Хэнкс. Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева считает, что именно экранизация может сделать новую книгу автора популярной: «Он был жанровым автором, который больше 20 лет назад считался супермастером в литературе. Браун предоставлял читателю удивительные книги, это были исторические детективы с элементами триллера. Там была и религиозная символика, и прекрасная экранизация, которая, конечно же, смогла этого автора сделать культовым в тот момент. Просто прошло время, и сейчас о Дэне Брауне, конечно же, уже забыли. Мы знаем кейсы, когда легендарные авторы, те, кто продавались миллионными тиражами в 2000-х, сегодня не смогли повторить успех.

Даже Януш Леон Вишневский и его "Одиночество в сети", которое было написано примерно в то же время. И недавно вышло продолжение истории "Одиночество в сети", но осталось незамеченным. Старые поклонники писателя уже выросли, их волнуют другие вопросы. А новая аудитория просто не знает, что он был настолько культовым в то время. Так что Дэну Брауну будет довольно сложно снова завоевать российский рынок, но ему очень может помочь экранизация.

При этом его темы и сам жанр сегодня все еще пользуются популярностью. Даже посмотрим на наш топ продаж, на Виктора Дашкевича — это, по сути, тоже исторический детектив с мистикой, интригой. И если Дэн Браун использует современные инструменты и методы в своей книге, то, возможно, это выстрелит».

Предпоследний роман Дэна Брауна «Происхождение» вышел в 2017 году и получил неоднозначные отзывы. Его главным героем тоже был профессор Роберт Лэнгдон. «Тайна тайн» станет шестой в серии книг о нем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина