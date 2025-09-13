Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Каллас: Европа будет отстаивать свои интересы «кнутом и пряником»

Глава Европейской дипломатии Кая Каллас выразила серьезную озабоченность из-за изменения мирового порядка. По ее словам, Китай, Россия, Северная Корея и Белоруссия стремятся восстановить систему, где власть и сила определяют главенство.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Если мы будем быстрее принимать решения и действовать сплоченно, мы как достойный доверия геополитический игрок сможем защищать наши интересы при помощи кнута и пряника»,— заявила госпожа Каллас в интервью RND.

Глава Евродипломатии обратила внимание на прошедший в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября саммит Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии присутствовали лидеры более 20 стран, включая президента России Владимира Путина. Во время саммита было подписано 15 документов, направленных на укрепление сотрудничества.

