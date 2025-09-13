В Самаре состоится концерт в честь 439-летия города

В Самаре сегодня, 13 сентября, начался всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале. Фестиваль начался с парада духовых оркестров на улице Куйбышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В ближайшие два дня наши музыканты и гости продолжат радовать нас своими выступлениями. Сегодня играют в летнем театре Струковского сада с 18:00 до 21:00, завтра — с 12:00 в летнем театре и с 15:00 на открытой эстраде», — написал Иван Носков.

Завтра на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города.

С 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы и солисты областной столицы. В 18:50 выступит ВИА «Синяя птица», в 19:35 — сводный оркестр фестиваля «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, а в 20:10 — оркестр баянистов — участников Всероссийского фестиваля «Душа баяна». В 20:20 выступит заслуженный артист России Сергей Войтенко в сопровождении танцевального коллектива «Новые лица», а в 21:00 — заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

В 22:00 состоится праздничный фейерверк.

Сабрина Самедова