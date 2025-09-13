Футболисты «Пари НН» победили «Оренбург» в матче РПЛ

В восьмом туре Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» победил «Оренбург» со счетом 3:1. Матч прошел на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе хозяев дважды отличился Хуан Босельи. Еще один мяч забил Олакунле Олусегун. У «Оренбурга» Хорди Томпсон реализовал пенальти.

«Пари НН» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Оренбург» с семью баллами располагается на одну строчку выше.

Андрей Сазонов