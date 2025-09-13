В Курске завершено строительство нового военного госпиталя

В Курске успешно завершено строительство нового современного военного госпиталя Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Госпиталь занимает площадь свыше 12,5 га и состоит из 21 здания общей площадью более 26 тыс. кв. м. В комплекс вошли административно-поликлинический корпус, лечебно-диагностический корпус, палатный корпус, инфекционное отделение, гаражно-складской корпус, пищеблок, прачечная, пункт дезинфекции транспорта, электроподстанция, два контрольно-пропускных пункта и две вертолетные площадки. Медицинский центр рассчитан на 150 коек с возможностью увеличения до 300.

Госпиталь оснащен современным оборудованием, в том числе более 13 тыс. единиц техники: компьютерный томограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопические комплексы, лазерное оборудование для сосудистой и общей хирургии, рентген-аппараты. В учреждении будут работать неврологическое, хирургическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения, операционные блоки и экспресс-лаборатория.

За новым госпиталем будет закреплен Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Федеральные специалисты будут регулярно приезжать в Курск для проведения консультаций, очных консилиумов и сложных операций.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, с открытием нового госпиталя решится проблема направления пациентов в другие регионы, поскольку теперь весь спектр медицинских услуг можно получить на месте.

Строительство госпиталя велось с привлечением более 500 специалистов и свыше 100 единиц техники в рамках программы реновации ведущих военно-медицинских учреждений по поручению руководства Минобороны и президента Владимира Путина. Медицинский центр будет обеспечивать не только физическое, но и психологическое здоровье военнослужащих, а также реабилитацию пациентов.