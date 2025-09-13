Из компании xAI Маска уволены более 500 специалистов по обучению ИИ

Из компании xAI уволены не менее 500 сотрудников, которые были задействованы в обучении ИИ-модели Grok. Об этом сообщает Business Insider.

Специалисты занимались «аннотированием данных» — классификацией и контекстуализацией информации для ИИ. «После тщательной оценки наших усилий в области Human Data мы приняли решение ускорить расширение и приоритизацию команды специализированных AI-тьюторов, одновременно сократив внимание к универсальным ролям... В рамках этого изменения нам больше не требуется большинство позиций универсальных AI-тьюторов, и ваша работа в xAI будет завершена»,— сообщило руководство компании своим сотрудникам.

Команда по аннотированию данных — крупнейшая в xAI, отмечает Business Insider. В главном чате команды днем накануне было более 1,5 тыс. участников, к вечеру их количество снизилось до чуть более 1 тыс. и продолжало падать, отмечает издание. До увольнений работников вызывали на индивидуальные встречи, где обсуждались их обязанности, проекты и достижения. Девять работников рассказали изданию, что их также просили отметить коллег, которые особенно отличились в работе.

В ответ на просьбу прокомментировать увольнения в xAI сослались на свою публикацию в X. В сообщении утверждается, что компания планирует увеличить штат профильных ИИ-тьюторов в 10 раз и активно нанимает специалистов в разных областях.