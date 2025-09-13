Николай Прохоркин забросил три шайбы в победном матче омского «Авангарда»

«Авангард» одержал волевую победу в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. 13 сентября на своей «G-Drive Арене» омичи встречались с московским «Динамо».

Первый период «Авангард» уступил 1:3 (два гола сибиряки пропустили в меньшинстве), но уже после второго вел со счетом 5:3. Итоговый же результат — 7:4.

Значительный вклад в победу хозяев внес Николай Прохоркин, забросивший три шайбы. Остальные голы «Авангарда» на счету Дамира Шарипзянова, Дмитрия Рашевского, Александра Волкова и Джованни Фьоре.

Валерий Лавский