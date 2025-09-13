Соучастница убийства Бабуровой и Маркелова Хасис продолжает отбывать наказание

Евгения Хасис продолжает отбыть наказание в колонии, сообщил ТАСС ее защитник Дмитрий Аграновский. Она осуждена за участие в убийстве журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

По информации «РИА Новости», срок заключения Евгении Хасис истекает в конце ноября. Ранее в СМИ распространилась информация, что она вышла из мордовской женской исправительной колонии.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. Евгению Хасис приговорили к 18 годам заключения. В 2022 году Верховный суд сократил наказание до 17 лет. К пожизненному лишению свободы также приговорили мужа Хасис Никиту Тихонова. По версии следствия, мотивом стала политическая ненависть.