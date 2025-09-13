В Новосибирской области подсчитали явку на выборах во второй день голосования

В Новосибирской области завершился второй день голосования. Данные по явке избирателей 13 сентября на выборах депутатов законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска занесены в ГАС «Выборы».

На выборах в заксобрание явка по итогам двух дней достигла 21,43%. Напомним, на 20:00 12 сентября она составила 11,93%. Таким образом, явка во второй день голосования (9,5%) оказалась несколько ниже, чем в первый.

Явка на выборах в горсовет Новосибирска по итогам двух дней — 14,74%. В этом случае число проголосовавших распределилось между 12 и 13 сентября почти поровну.

Валерий Лавский