Путин открыл новый комплекс детской больницы в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. Они открыли медучреждение по видеосвязи, передает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Шестиэтажный комплекс находится на улице Матросская Тишина. Его площадь превышает 57 тыс. кв. м, сообщает «РИА Новости». В здании 570 коек, будет действовать стационар кратковременного пребывания и дневной стационар. В учреждении будут работать свыше тысячи медицинских сотрудников и работников других специальностей.

В больнице есть отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедические, уроандрологическое и другие. Есть по два аппарата МРТ и КТ, шесть стационарных и семь мобильных рентгенодиагностических комплексов, шесть рентген-аппаратов С-дуга, ангиограф.