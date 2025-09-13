Иск прокуратуры о возврате участка в собственность Перми рассмотрит суд общей юрисдикции

Требования прокуратуры Пермского края о расторжении сделки между АО «ПЗСП» и администрации Перми рассмотрит суд общей юрисдикции. Такое решение принял 11 сентября краевой арбитражный суд. Причиной передачи стало участие в деле в качестве соответчика физлица Анастасии Сергеевой, которая на момент подачи иска не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Это обстоятельство помешало арбитражному суду рассматривать исковое заявление прокуратуры.

Напомним, в конце апреля прокуратура обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «ПЗСП», Анастасии Сергеевой и администрации Перми. Надзорный орган требует признать недействительным соглашение о перерас­пределении земельных участков, заключенное мэрией и застройщиком в ноябре 2015 года, разделе одного участка на два, произведенном в 2018 году по заявлению АО «ПЗСП», и соглашение от 2022 года об определении долей между застройщиком и физлицом Анастасией Сергеевой.

При этом прокуратура требует возложить на ПЗСП обязанность вернуть муниципалитету земли общей площадью 0,376 га, а муниципалитет — вернуть застройщику денежные средства в размере 1,38 млн руб. Речь идет о трех участках, располагающихся в микрорайоне Пролетарском, в границах улиц Красноборской, Костычева и Сочинской. На двух более мелких участках расположена котельная ПЗСП и ее хозяйственный блок (ул. Костычева, 11 и 9). На более крупном участке (площадью 3833 кв. м) — пустырь, на котором расположена автостоянка. Он находится напротив школы «Мастерград».

На указанном спорном участке застройщик в 2022 году планировал построить многоквартирный жилой дом на ул. Костычева, напротив школы «Мастерград». В ПЗСП сообщали о намерении построить восьмиэтажный дом. В 2015 году администрация города выделила ПЗСП 3,7 тыс. кв. м земли в этом месте под строительство котельной, на меньшей части этого участка был построен объект коммунальной инфраструктуры. Против возведения дома выступила инициативная группа местных жителей, которая опасалась, что строительство здания приведет к вырубке леса. В итоге власти отказались от межевания земли, соответственно ПЗСП отказался от планов жилого строительства.

В ПЗСП и мэрии с требованиями прокуратуры не согласились.