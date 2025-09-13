Семья блогера Лерчек распродает ее вещи

Мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) начала продавать вещи дочери из-за сложного финансового положения семьи. Соответствующее видео появилось на странице матери Валерии Чекалиной в запрещенной соцсети.

Потенциальным покупателям предлагаются брендовые сумки и аксессуары.

В понедельник, 8 сентября, стало известно, что московская полиция завершила расследование уголовного дела блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Они обвиняются в выводе по поддельным документам на счет одной из фирм в Объединенные Арабские Эмираты 250 млн руб., полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело».

Экс-супругам инкриминировались неуплата налогов и легализация преступных доходов, но после погашения недоимки уголовное преследование по этим обвинениям было прекращено.

Оба находятся под домашним арестом. Валерия Чекалина проживает в арендованном доме за 3,5 млн руб. в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре.

