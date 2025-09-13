Bloomberg: британские лейбористы проводят «операцию по спасению Стармера»

Лейбористская партия, которая находится у власти в Великобритании всего 14 месяцев, столкнулась с серьезным кризисом в управлении страной. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники внутри партии сообщает, что в резиденции премьер-министра Кира Стармера на Даунинг-стрит уже началась «Операция по спасению Кира».

Ситуация настолько напряженная, уточняет Bloomberg, что нынешнее положение правительства напоминает последние месяцы 14-летнего правления консерваторов, хотя лейбористы у власти значительно меньше времени. По словам собеседников агентства, рейтинги партии находятся на низком уровне: опрос компании YouGov показывает, что около 70% населения не одобряют работу кабинета министров, а довольных деятельностью правительства всего 11%.

Положение премьера, по данным Bloomberg, усугубляет и внутренняя политическая обстановка. Недавно, после обвинения в налоговом скандале, в отставку ушла вице-премьер и близкая соратница господина Стармера Анджела Райнер. В сентября в Британии пройдет ежегодная партийная конфереция, на которой премьеру придется столкнуться с критикой со стороны однопартийцев и оппонентов.