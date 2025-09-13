На выборах губернатора Ленобласти проголосовало больше 36% избирателей

На момент подготовки публикации в Ленинградской области на выборах главы региона проголосовало около 37% избирателей. Действующий губернатор 47-го региона Александр Дрозденко проголосовал в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти 13 сентября.

Согласно данным Центризбиркома, в данный момент на выборах в Ленобласти свои голоса отдало 36,49% избирателей. Вчера после первого дня голосования 12 сентября показатель был равен 26%.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал сегодня, 13 сентября, в деревне Лупполово. Глава региона отметил активность голосования ленинградцев и порадовался, что граждане участвуют в выборах с радостью. «Вспоминаю свои молодые годы, когда люди старшего поколения ждали выборы как маленький праздник. И я бы хотел, чтобы эта традиция возродилась, чтобы люди ходили на выборы с радостью, потому что невозможно планировать развитие с пессимизмом»,— отметил господин Дрозденко. Глава региона также заметил, что место, где он сам традиционно участвует в выборах, заметно изменилось в лучшую сторону.

Всего на территории Ленобласти в дни выборов работают 1014 избирательных участков, 18 экстерриториальных участков открыто в Санкт-Петербурге.

Кандидатами на должность губернатора 47-го региона являются Александр Дрозденко («Единая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский от партии «Зеленые», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Игорь Новиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Александра Тен