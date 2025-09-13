В Оренбуржье предварительная явка на выборах составила 33,26 %

В Оренбургской области явка избирателей, по данным на 15:00 (MSK+2) 13 сентября, составила 33,26 %. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В регионе проходят выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований, депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений и выборы глав Первомайского поссовета Оренбургского района и Наурузовского сельсовета Пономаревского района.

По данным избиркома, проголосовали 500 549 оренбуржцев. В Оренбурге явка составила 25,49 % (114 295 человек). В Орске — 19,18 % (32 685 человек).

Открыты 1428 постоянных и 25 временных избирательных участков.

Сабрина Самедова