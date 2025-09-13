Явка на выборах в гордуму Ижевска к 15:00 составила 16,33%

Явка на выборах в гордуму Ижевска во второй день голосования, 13 сентября, по данным на 15:00 составила 16,33%. Такая информация содержится в системе ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В лидерах по явке округа Колтоминский (18,76%), Молодежный (18,36%) и Центральный (18,15%). В аутсайдерах — Индустриальный (13,09%), Московский (13,43%) и Железнодорожный (13,84%).

Явка на выборах в гордуму Можги составила к 15:00 21,62%.

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начались выборы в гордумы Ижевска и Можги (явка в этих городах вчера в 20:00 составляла 12,76 и 15,6% соответственно), а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе было запущено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В гордуму Ижевска изберут 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября.