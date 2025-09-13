Более полумиллиона жителей Прикамья проголосовали на выборах губернатора

По состоянию на 15:00 часов второго дня голосования, 13 сентября, средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах губернатора с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 27,62% или 545 159 избирателей. Как сообщает пресс-служба краевого избиркома, выборы в регионе проходят в штатном режиме. По итогам вчерашнего дня явка составила 18,41%.

Напомним, что вчера в Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня — 12, 13 и 14 сентября. В регионе открылись 1743 участковые избирательные комиссии. В организации голосования задействованы более 16 тыс. сотрудников избирательных комиссий. В списки избирателей Прикамья включены 1 971 661 человек.