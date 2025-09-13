Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Курумоче сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации сегодня, 13 сентября, в 14:21 (MSK+1).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения были введены около 9:00 для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы атаки БПЛА. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

По данным онлайн-табло, отменены два рейса в Москву и один в Санкт-Петербург. Еще 11 рейсов задержаны.

Сабрина Самедова