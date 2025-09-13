Умер пострадавший при ударе дрона в ЛНР волонтер

Предприниматель и волонтер Андрей Лагерь, пострадавший при атаке БПЛА 8 сентября, умер в больнице. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

8 сентября БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Господин Лагерь, развозивший жителям района продукты, закрыл собой жену от дрона.

«Полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные. От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице»,— написал господин Колягин в Telegram.

Он рассказал, что Андрей Лагерь на протяжении трех лет «обеспечивал базовой потребностью в продуктах питания» жителей отдаленных городов, поселков и сел. Также он обеспечивал работу автобусных рейсов в Попасную, Камышеваху, Нижнее и Тошковку, занимался волонтерством. Был награжден почетным знаком «От благодарного народа ЛНР».