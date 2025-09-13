В пермском Центре общественного наблюдения за голосованием следит робот

Робот, разработанный пермской робототехнической компанией «Промобот», приступил к работе в Центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба компании, основными задачами робота являются общение с посетителями штаба, предоставление консультаций, а также анализ информации о ходе выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба "Промобот"

фото: пресс-служба "Промобот"



Как отмечают в компании, это автономный сервисный робот для бизнеса, который способен полностью заменить «живого» сотрудника. «Нам интересно протестировать и другие возможности ИИ применительно к вопросам организации общественной работы и анализа больших баз данных в самых разных форматах», — отметил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Прикамье Михаил Майоров.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.