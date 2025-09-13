The Sun: в КНДР запретили слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке»

Председатель КНДР Ким Чен Ын решил запретить использование в стране слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Решение связано с необходимостью заменить их отечественными аналогами, пишет The Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНДР Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНДР Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, слово «гамбургер» заменят на «дадзин-гоги-гёппан» (двойной хлеб с говяжьим фаршем). Вместо «мороженого» гиды должны говорить «эсыукимо», а караоке-машины именовать «машинами для экранного сопровождения».

По данным The Sun, туристическим гидам, принимающим российских и китайских гостей на курорте Вонсан, рекомендовано исключать англицизмы, популярные на Западе и в Южной Корее. Сейчас около 20-30 гидов проходят интенсивное обучение, чтобы привыкнуть к северокорейской лексике и избегать иностранных заимствований.