«Азимут» с 17 сентября возобновит полеты из Краснодара в Стамбул

«Азимут» возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Краснодара в Стамбул, Ереван и Анталью. Продажа билетов открыта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Первый рейс из Краснодара в Стамбул состоится 17 сентября, в Анталью — 27 сентября, в Ереван — 23 сентября, следует из сообщения.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября, до этого он был закрыт с февраля 2022 года. «Аэрофлот» сообщил, что начнет выполнять рейсы между Краснодаром и Ереваном, Стамбулом и Дубаем. Авиакомпания S7 также открыла продажу билетов на международные рейсы из Краснодара.