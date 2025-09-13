Достижение Украиной границ 1991 года невозможно, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, украинские власти ищут новые формулировки для описания так называемой победы, которая на нынешнем этапе недостижима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Что может быть победой для Украины в логике украинских властей? Выход на границы 1991 года, что является недостижимым?» — уточнил господин Мирошник в интервью ТАСС. Он допустил, что в украинском понимании победой может считаться удержание позиций 2022 года, а возможно, даже сохранение только Правобережья Украины или «пары улиц Львова».

Дипломат отметил, что Украина продолжает искажать слова российского президента и министров, чтобы убедить общество в успехе даже при наличии небольшой территории. По его словам, «это скармливание аудитории фейковых побед».

Кроме того, убежден Родион Мирошник, украинское руководство стремится поддерживать население в состоянии ненависти к России и желания сопротивления. Он провел историческую аналогию с немецкой прессой апреля 1945 года, когда там писали об истощении русских и их грядущем поражении.