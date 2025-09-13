В Ульяновской области сбежал педофил

В Инзе Ульяновской области сбежал из квартиры в доме на ул. Льва Толстого 50-летний мужчина, которому суд ограничил свободу. Соответствующая информация указана в ориентировке МО МВД России «Инзенский».

Сбежавший имеет судимость за педофилию (ст. 30, ч. 3, ст. 132 ч. 4 п. «б»). Ограничение свободы предполагает, что виновному запрещено покидать жилье в определенное время судок и посещать некоторые общественные места.

По данным полиции, мужчина состоит на учете психиатра в ГУЗ «Инзенская районная больница».

Приметы разыскиваемого: рост 190-192 см, глаза зеленые, волосы короткостриженые, имеется лобно-теменная залысина. Был одет в спортивную куртку коричневого цвета, штаны коричневого цвета, черные кроссовки, на голове черная бейсболка. Возможно, передвигается на велосипеде.

Сабрина Самедова