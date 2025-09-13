«Восточный часовой» встал на дежурство

Генсек альянса Марк Рютте анонсировал миссию по укреплению обороны восточного фланга Европы под названием «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Это случилось после проникновения дронов на территорию Польши. Варшава заявила о двух десятках случаев нарушения воздушного пространства в ночь на 10 сентября и обвинила в этом Россию. После запросила в НАТО инициировать консультации по 4-й статье устава. Союзники уже начали заявлять о размещении своих сил в рамках «Восточного часового». Дания передаст два F-16 и фрегат ПВО. Франция направит на восточные границы НАТО три истребителя Rafale, Германия — четыре Eurofighter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / Reuters Фото: Omar Havana / Reuters

При этом генсек НАТО Марк Рютте не стал прямо говорить, что Россия умышленно направила беспилотники в сторону Польши: «Беспилотники уже нарушали воздушное пространство Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы. Намерено это или нет, это опасно и неприемлемо. На заседании Североатлантического совета в среду утром страны НАТО обсудили запрос Польши о проведении консультации по 4-й статье Устава. Выражена полная солидарность с Польшей. Страны осудили безрассудное поведение России. Защита нашего восточного фланга имеет первостепенное значение. Вот почему наши передовые сухопутные войска развернуты в восьми странах. Также разрабатываются планы по расширению нашего присутствия, если потребуется.

В начале 2025 года мы запустили так называемого Балтийского часового, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру от безрассудных действий в Балтийском море. И теперь мы объявляем, что НАТО вводит "Восточного часового". Эта военная операция начнется в ближайшие дни. В ней будут задействованы силы и средства союзников, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не будет никого защищать в этой ситуации». Он допускает, что инцидент с дронами мог быть непреднамеренной ошибкой России. Еще 10 сентября американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет защищать каждый сантиметр территории союзников.

В самой Польше называли проникновение беспилотников неслучайным. После этого страна перекрыла границы с Белоруссией. Решение было анонсировано заранее и было связано с российско-белорусскими учениями «Запад 2025». В итоге Варшава заявила, что пока не намерена открывать погранпереходы и после окончания военных учений. В Кремле 12 сентября подчеркнули, что Россия не угрожает Европе.

Продолжит ли Евросоюз наращивать оборонные программы? Эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов допускает, что сейчас заметен только первый шаг милитаризации: «Факт состоит в том, что польская сторона и НАТО в целом оказались не готовы к отражению такого рода угроз. Для Польши очень важно сейчас продемонстрировать, что она может противостоять любым угрозам. Польская армия является и будет являться одной из наиболее сильных в Европейском союзе. Для Варшавы крайне важно сохранять этот имидж, и поэтому мы видели довольно резкие шаги в виде активации 4-й статьи НАТО и однозначную позицию в том, что Россия была объявлена виновной в умышленном направлении дронов.

Запуск "Восточного часового" — это важный момент политической мобилизации НАТО для того, чтобы создать единую систему ответа на такого рода угрозы. Поэтому я думаю, что альянс будет обеспечивать военную координацию усилий стран ЕС, а руководство Европейского союза — политическую координацию. И мы увидим, что первые усилия по милитаризации будут направлены не на танки и самолеты, что, конечно, важно, а на создание мощной системы ПВО, поскольку угроза от беспилотников остается одной из основных в рамках современных военных конфликтов. Мы можем ожидать и передачу некоторого количества систем ПВО и дежурства военных самолетов на границе. Мы уже видим, как создаются бесполетные зоны над границей России и стран НАТО. Так что я думаю, что первичная милитаризация ЕС начнется как раз вот с этого антидронового аспекта».

Дональд Трамп при этом заявил, что разочарован темпом мирных переговоров по военному конфликту на Украине и вновь пригрозил России жесткими санкциями. Его терпение «иссякает», уточнил глава Белого дома в эфире телеканала Fox News. В Брюсселе в свою очередь исходят из того, что Трамп не будет помогать обороне Европы, несмотря на обязательства по НАТО, считает политолог Александр Тэвдой-Бурмули: «Стратегия действует еще с января месяца. Как только Трамп стал президентом, он все время применяет метод "качелей" — пытается склонить к мирным переговорам то одних, то других. Но его подход достаточно примитивный и результатов практически не дал. В данном случае риторика Трампа умеренная. Польша для Соединенных Штатов — важный партнер. Но мы видим, что такая изоляционистская политика президента США приходит в несоответствие с теми обязательствами, которые Америка несла до Трампа и даже несет сегодня».

Как узнал Bloomberg, Вашингтон намерен предложить Европе создать законный механизм постепенной конфискации российских замороженных активов. Если он заработает, средства используют для финансирования обороны Украины. Сейчас на кредиты Киеву идет только прибыль от них.

Агентство уточняет еще несколько пунктов, которые Вашингтон направил G7. Среди них ужесточение санкций против «теневого флота», меры против «Роснефти» и запрет страхования российских морских перевозок. Кроме того новые рестрикции против компаний, которые поддерживают ВПК России, ограничения для банков, а также запрет на оказание услуг в сфере искусственного интеллекта и финтеха в российских особых экономических зонах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова