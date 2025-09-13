В аэропорту Курумоч задержан вылет 13-ти рейсов

В аэропорту Курумоч, согласно информации онлайн-табло, задержан вылет 13-ти самолетов, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Душанбе, Шарм Эль Шейх и др. Два рейса в Москву авиакомпании Аэрофлот отменены.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Росавиации сегодня, 13 сентября, в 9:04 (MSK+1) сообщили, что Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы. Около 8:00 в Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА.

Вчера, 12 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что над регионом сбит вражеский беспилотник.

Сабрина Самедова